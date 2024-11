Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 11 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Hulya e Nedret affrontano Kiymet minacciandola di morte. In realtà, è uno stratagemma per provocare Ceyrek e farlo uscire allo scoperto. Poco dopo, infatti, l'uomo viene catturato da Cihan. Nel frattempo, fervono i preparativi per le nozze di Yagmur e Bedri: quando Nese scopre il numero degli invitati, va su tutte le furie perché teme che possa succedere qualcosa a sua figlia.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'11 novembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

