Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 10 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Leyla è disperata perché dopo l'arresto non potrà vedere i suoi figli. Per questo chiede a Devin di occuparsi di loro sottraendoli all'influenza di Hulya.

Nel frattempo Aslan organizza una conferenza stampa alla villa in cui rivela che Ilyas è ancora vivo e, rivolgendosi direttamente a lui, lo sfida ad uscire dal suo rifugio.

Devin torna a sorpresa alla villa dei Soykan, ma mette in chiaro con Aslan che lo fa solo per stare accanto ai figli di Leyla come le ha promesso. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 10 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

