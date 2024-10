Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 9 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, d opo che Devin e Aslan rivelano al resto della famiglia che Hulya ed Ergun hanno ingannato Devin facendole credere di non poter avere figli, Hulya perde i sensi.

Hulya viene subito trasportata in ospedale, tuttavia si scopre che è in perfetta salute.

Devin insiste affinché Aslan partecipi a una terapia di coppia, ma senza successo, poiché Aslan sabota la sessione.

Successivamente, Devin si confronta con suo padre Ergun e decide di interrompere ogni rapporto con lui. Contemporaneamente, Ilyas informa Nedret che, se non sarà lei a rivelare la verità a Bedri, lo farà lui.

