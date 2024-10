Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 8 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Ibrahim prende una drastica scelta dopo un confronto con Aslan.

La gioia di Devin è incontenibile alla notizia delle nuove analisi alle quali si è sottoposta: esiste la reale possibilità per lei e Aslan di avere un figlio.

Cihan capisce che è stata Hulya ad aver mandato un cecchino al suo matrimonio per ucciderlo insieme alla sua sposa Serap.

Bedri è amareggiato nell'apprendere che Nedret pensa che sia stato lui a tradire Aslan.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

