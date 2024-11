Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 8 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, la famiglia Soykan si risveglia di fronte a una triste realtà: nonna Seher è passata a miglior vita nel sonno, lasciando tutti attoniti. La donna aveva espresso il desiderio che al suo funerale non si versassero lacrime, e tutti si sforzano di onorare questa sua volontà, vivendo il lutto con compostezza. Per questa ragione, la cerimonia dell'hennè di Yagmur non viene annullata e Bedri prosegue nei preparativi del suo addio al celibato. Mentre la cerimonia dell'hennè procede senza intoppi sotto la guida di Asuman, l'addio al celibato di Bedri è bruscamente interrotto quando Babur e i suoi uomini lo rapiscono, minacciando di ucciderlo. Alla fine, lo rilasciano, inviando un chiaro messaggio di avvertimento ad Aslan e ai suoi.

