Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 6 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, tutti cercano Tolga, sia i Soykan sia i loro nemici, per motivi diversi.

Hulya, quando apprende di non essere più la presidente della fondazione, dà in escandescenze.

Devin tenta di fuggire da Aslan che l'aveva rapita per non farla arrestare. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

