La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 1 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna: la trama dell'1 luglio

Sirin è preoccupata perché Enver ha trovato il suo numero sul telefono di Sarp e chiede aiuto ad Hatice. La donna scopre che suo marito ha mandato il telefono a Bahar e corre al laboratorio dove lavora Bahar per cercare di riprenderlo. Intanto, Doruk, dopo aver visto, insieme a sua madre, il volantino di un cane smarrito, scappa da scuola per andare a cercarlo e si perde in un mercato. Quando Bahar si precipita a cercarlo, trova Hatice davanti al suo laboratorio che decide di accompagnarla. Bahar racconta ad Hatice della volta in cui Nisan si era persa e Sarp l'aveva ritrovata cantando la sua canzoncina preferita. Dopo una lunga e vana ricerca nel mercato, Hatice inizia a cantare la canzoncina: Doruk la sente e la raggiunge. Doruk e Bahar vanno a casa della padrona del cane Topac, ma scoprono che non è ancora stato ritrovato. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

