Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 31 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, mentre Devin giace incosciente in ospedale, Aslan e Cihan mettono in atto la loro vendetta. Dopo aver recuperato l'elenco degli uomini responsabili dell'attacco alla famiglia, i due fratelli si mettono sulle loro tracce per eliminarli tutti. Hulya e Nedret parlano con Iskender, Ekrem e Turgut, cercando di capire se in qualche modo possano aver aiutato Ilyas nella violenta aggressione, anche solo rivelando il luogo in cui la famiglia era riunita. Bedri, anche lui tra gli indiziati, risolve la questione parlando direttamente con Aslan e dichiarandosi pronto a premere il grilletto per uccidere Ilyas.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

