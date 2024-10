Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 30 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, ne l tanto atteso discorso alla fondazione, Hulya confessa le malefatte che Yusuf ha perpetrato negli anni con il suo colpevole silenzio.

La famiglia Soykan decide di passare insieme il capodanno in un locale a loro riservato e Aslan lascia la serata libera ai suoi uomini. Questi ultimi vengono rapiti dagli uomini di Ilyas e picchiati affinché rivelino dove si trovano i Soykan.

Ilyas scopre dove si trovano e compie la sua vendetta. Ne escono tutti incolumi eccetto Devin, che, colpita al torace, viene portata in ospedale in fin di vita.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE