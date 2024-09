Nel primo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 2 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, i Soykan sono nella bufera dopo che qualcuno ha diffuso su internet il video delle telecamere di sorveglianza in cui si vede Devin che spara a Cihan. Devin decide di ricominciare da zero, pianifica il divorzio e raggiunge Smirne, ma viene raggiunta da Aslan. Hulya trama un piano con Ilkay per convincere la nuora a trasferirsi in Inghilterra. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 2 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

