La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 7 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 7 giugno

Oltan scopre che il progetto ricevuto dalla Russia per la costruzione dell'hotel Sharya differisce da quello che la sua azienda ha presentato e Ipek gli insinua il dubbio che Ersin stia cercando di sabotarlo. Quando Ersin arriva in ufficio, Oltan lo mette di fronte all'evidenza e questi inizia a inveire contro Ipek, rivelando al capo che in realtà loro due già si conoscono e che lei sta cercando di incastrarlo, ma Oltan non gli crede e decide di denunciarlo.

Per rintracciare l'automobile che ha quasi investito Guzide, Yesim chiede aiuto a Begum, una sua cliente che possiede un'azienda che produce e gestisce sistemi di sorveglianza.

Ipek chiede perdono a Guzide per il modo in cui si sta comportando e le confessa che i suoi atteggiamenti sono provocati dalla paura di perdere suo padre.

Arriva il giorno della cerimonia di premiazione di Ozan e quando tutti i suoi familiari si ritrovano all'evento, ma si rendono conto che nessuno ha avvisato Tarik.

Selin e Tolga decidono di prendere in affidamento una bambina.

