Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 16 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Ilyas confessa a Serap che Bedri in realtà è suo figlio.

Aslan trova un modo molto efficace per sbarazzarsi della presenza ingombrante di Bedri che interferisce nei suoi affari al porto.

Nel frattempo, Ergun chiede insistentemente a Devin di poter parlare con lei, ma non fa in tempo ad incontrarla: Ergun ha un incidente a causa di un guasto ai freni della sua macchina mentre è al volante che lo manda fuori strada uccidendolo sul colpo.

A seguito dei rilievi della polizia eseguiti sul luogo dell'incidente, la totale assenza di tracce di frenata fa pensare a un sabotaggio mirato ad assassinare Ergun. Il sospetto che dietro ci sia la mano di sua madre Hulya si fa strada nella mente di Aslan.

