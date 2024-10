Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 15 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Ergun attraversa un momento di grande difficoltà e, a causa di problemi con il suo socio, rischia di finire in prigione.

Questo lo porta ad ubriacarsi, a riconsiderare i suoi rapporti con le figlie ma soprattutto a chiedere aiuto a Hulya. Quando Hulya gli fa resistenza, Ergun la ricatta minacciandola di far ascoltare ad Aslan e Devin una vecchia registrazione in cui lei trama contro di loro.

Bedri e Yagmur iniziano ad approfondire il loro rapporto: la ragazza lo chiama quando si trova in difficoltà e lui le dichiara i propri sentimenti che Yagmur sembra ricambiare.

Aslan e Devin continuano la loro terapia di coppia e Devin inizia a riesaminare il suo rapporto con il padre.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

