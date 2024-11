Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 1 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin è ricoverata in ospedale e non ha ancora ripreso conoscenza.

Mentre tutti i suoi familiari sono raccolti davanti al suo capezzale, Cihan sguinzaglia i suoi uomini alla ricerca della talpa che ha informato Ilyas sul luogo dove si trovavano i Soykan.

L'informazione fornita ha consentito di eseguire l'agguato ai loro danni e Aslan è determinato a farsi giustizia. La consapevolezza che Devin, che porta in grembo il loro bambino, stia lottando tra la vita e la morte sembra rendere Aslan estremamente vulnerabile.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'1 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

