Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da martedì 8 ottobre su Mediaset Infinity, la gioia di Devin è incontenibile alla notizia che le analisi alle quali si è sottoposta di recente hanno smentito quanto sostenuto in quelle eseguite nell'ospedale di suo padre. Cihan capisce che è stata Hülya ad aver mandato un cecchino al suo matrimonio per ucciderlo insieme alla sua sposa Serap. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

