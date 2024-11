Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da mercoledì 6 novembre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da mercoledì 6 novembre su Mediaset Infinity, Bedri e Yagmur vogliono sposarsi, ma la madre di lei non vuole assolutamente legare anche la sua seconda figlia alla famiglia Soykan.

Aslan e Devin portano Seher nella sua amata Adana per realizzare uno dei suoi desideri prima di morire.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

