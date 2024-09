Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da mercoledì 25 settembre on demand su Mediaset Infinity

Hulya in una scena di The Family

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che sarà disponibile in esclusiva on demand da mercoledì 25 settembre su Mediaset Infinity, Devin prosegue il suo tentativo di allontanare Zeynep e Kaya dalla casa di famiglia, ma Aslan è assolutamente contrario.

Nel frattempo Hulya pensa ad un piano per far allontanare sua sorella Nedret dalla casa.

