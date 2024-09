Omicidio a Spezzano di Fiorano, il cognato di Lorenzo Carbone: "L'abbiamo già perdonato"

Nel corso della puntata di martedì 24 settembre, Pomeriggio Cinque torna a parlare di Lorenzo Carbone, l'uomo che ai microfoni della trasmissione ha confessato di aver ucciso sua madre, la donna di 80 anni trovata morta il 22 settembre a Spezzano di Fiorano (Modena).

Fabio Giuffrida - l'inviato del programma condotto da Myrta Merlino in onda su Canale 5 - ha intervistato il cognato di Lorenzo Carbone, il marito della sorella Nadia, figlia dell'anziana assassinata.

"P er un momento non ha capito più niente, perché lui aveva un rapporto con sua madre… Erano veramente, ma veramente tanto attaccati l'uno con l'altra - racconta l'uomo - Un bambino, è sempre stato iper protetto dai genitori. Lui è tornato dove è tornato perché è casa sua, è un bambino. I bambini tornano a casa loro. Un buono, non ha mai fatto male a una mosca, a nessuno, come fai a pensare a un gesto del genere?".

Quando gli viene chiesto come sta sua moglie Nadia, la sorella di Lorenzo Carbone, l'uomo risponde: "Non ci sta capendo niente, capisce che ha una mamma morta e un fratello in carcere al quale vuole molto bene".

L'intervista si conclude con delle parole rivolte proprio a Lorenzo Carbone: "Stia tranquillo che noi non ce l'abbiamo con lui. Per la legge lo è, ma non mi piace che lo chiamino assassino. Noi l'abbiamo già perdonato".

