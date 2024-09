Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 25 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin prosegue il suo tentativo di allontanare Zeynep e Kaya dalla casa di famiglia finché Leyla è ancora in prigione, ma Aslan è assolutamente contrario. Seher disprezza Hulya e predilige Nedret, ma con uno stratagemma Hulya cambia le cose e fa in modo che Nedret venga di nuovo allontanata. Bedri organizza un incontro su una barca per concludere un affare con dei russi, ma Aslan lo denigra per l'ennesima volta.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

