Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da lunedì 21 ottobre su Mediaset Infinity, Aslan e Devin sospettano che Hulya possa essere coinvolta nella morte di Ergun e diversi indizi lo lasciano pensare, ma grazie a Turgut scoprono che in realtà il vero responsabile è Sermet. Serap non vuole che Ilyas sveli a Bedri di essere suo padre. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

