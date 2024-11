Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da martedì 12 novembre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da martedì 12 novembre su Mediaset Infinity, Aslan escogita un piano con la complicità di Cihan. Faranno in modo che Babur venga a sapere che in casa di Kiymet ci sono moltissimi soldi, per spingerlo a rubarli. Poi Cihan farà fuggire Çeyrek, il quale una volta scoperto che Babur ha preso i soldi, andrà a cercarlo per recuperarli e lo ucciderà.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

