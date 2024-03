Terra amara, le trame di venerdì 22 marzo

Villa Yaman viene pignorata. Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Hilal Altınbilek (Züleyha) in Terra amara

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 22 marzo e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni: Villa Yaman viene pignorata

Mujdat minaccia di portare via Kerem Ali se Fikret non gli consegnerà 10 milioni di lire.

Nel frattempo, Zuleyha dispone soltanto di un giorno per estinguere un ingente debito col fisco.

Villa Yaman è stata pignorata e Sermin e Betul chiamano un giornalista per spargere la notizia.

Infine, Hakan fa arrestare l'uomo che si spacciava per lo zio di Kerem Ali.

