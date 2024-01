Terra amara, le trame della settimana dall'8 al 13 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Le trame di Terra Amara dall'8 al 13 gennaio 2024

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda su Canale 5 dall'8 al 13 gennaio e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sermin decide di organizzare la cerimonia di circoncisione ma Saniye non è d'accordo e la investe con il furgoncino, fratturandole una gamba.

Durante la cerimonia di circoncisione, Zuleyha, nel suo discorso di ringraziamento, non nomina Demir, mentre Hakan continua a fingersi Mehmet Kara per guadagnarsi la fiducia di tutti.

Fikret e Cetin sono ancora in Siria nella speranza di trovare Demir: sospettano che sia stato rapito. Zuleyha scopre che Demir non è mai stato in Siria.

Fekeli, scoprendo la vera identità di Hakan, minaccia Abdulkadir, ma scompare misteriosamente. Poco dopo viene trovato senza vita. La morte di Fekeli sconvolge Cukurova.