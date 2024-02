Terra amara, le trame della settimana dal 4 al 9 marzo

Terra amara anticipazioni: la settimana dal 4 al 9 marzo

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 4 al 9 marzo e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha scopre la verità su Hakan

Fikret e Cetin sono bloccati in Libano dalla guerra civile, e mentre cercano di raggiungere l' ambasciata, Fikret viene ferito e portato in ospedale.

Intanto, sia Zuleyha che Colak si preparano per la gara d'appalto indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di agrumi all'esercito turco. L'azienda vincitrice della gara di appalto risulta essere la Adnan Yaman Holding, per la gioia di tutta Cukurova, tranne per Colak.

Nel frattempo, Vahap entra di nuovo nella camera di Zuleyha per rubare i suoi oggetti personali. Questa volta, però, viene scoperto da Fikret, che lo caccia di casa e lo minaccia.

Zuleyha, pentita di aver rimandato il matrimonio, propone ad Hakan di andare in crociera in Europa e di farsi sposare dal comandante della nave.

Infine, dopo aver scoperto che Mehmet Kara è in realtà Hakan, Zuleyha decide di allontanarlo dalla sua vita e dall'azienda e di farsi cedere le quote della Yaman Holding.

