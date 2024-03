Terra amara, le trame di domenica 31 marzo

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda in prima serata su Canale 5 domenica 31 marzo e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni: il piano di Betul

Betul decide di interrompere sia la relazione sentimentale che quella lavorativa con Colak, per spronarlo a chiederla in sposa… Il piano funziona e Colak si presenta a casa di Sermin.

Intanto, a villa Yaman fervono i preparativi per il compleanno di Kerem Alì e Leyla.

Infine, Sermin cerca di distogliere Betul dall'idea di avvelenare Colak la prima notte di nozze.

