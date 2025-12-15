Ozge Ozpirinci (Bahar) e Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 22 al 24 dicembre

Piril e Suat attendono l'incontro di Munir con Azmi per sapere quale sarà la loro sorte, mentre Sirin si lamenta con Suat della presenza di Sarp a casa sua.



Intanto, Nezir ha lasciato andare Bahar, Sarp e i piccoli ma a una condizione: vuole che Sarp

rinunci a tutti i privilegi economici che il nome Alp gli ha concesso.



Infine, Arif, appena tornato in libertà, si reca a prendere Nisan e Doruk a scuola, ma anche Sarp ha avuto la stessa idea e l'incontro tra i due uomini non è dei più cordiali.

