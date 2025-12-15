Beautiful, le trame della settimana dal 22 al 27 dicembre

Joshua Hoffman (R.J.) e Lisa Yamada (Luna) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 22 a sabato 27 dicembre, Steffy è di umore più sereno e, osservando i disegni fatti da R.J., rimane colpita dal lavoro creativo del fratello e lo sprona a cogliere l'opportunità di lavorare per "Hope for the Future", anche insieme a Luna e Zende.

Deacon è fermamente convinto che Sheila sia ancora viva. La sua teoria si basa su un dettaglio specifico che afferma di aver notato durante la procedura di cremazione: il corpo, secondo lui, aveva dieci dita dei piedi, mentre Sheila ne aveva notoriamente nove. Quando Finn riferisce la cosa a Steffy, lei respinge con forza questa idea, considerandola una pazzia e una negazione dei fatti, poiché è stata lei stessa a uccidere Sheila e a sentire la dichiarazione della sua morte fatta dai medici.

Per Steffy, il suo comportamento è espressione del lutto o un desiderio nascosto, così decide di andargli a parlare al ristorante, accompagnata da Finn. Una volta lì, gli intima di smettere di diffondere bugie sul fatto che Sheila sia viva e pretende di chiudere definitivamente questo capitolo e non parlare mai più di lei.

Luna confessa finalmente a R.J. di aver passato una notte insieme a Zende, ma gli spiega anche che è accaduto per uno sciagurato malinteso, causato da uno stato di alterazione dovuto a dei tranquillanti della madre Poppy scambiati per delle normali mentine. Confusa e convinta di vedere R.J., Luna si è lasciata andare con Zende, che secondo lei non si era reso conto della sua condizione. R.J., sconvolto e profondamente ferito, fatica a credere che Zende non abbia approfittato di Luna ed esce di casa, furioso.

