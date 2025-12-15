La Promessa, le trame della settimana dal 22 al 28 dicembre

Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 22 a domenica 28 dicembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 22 al 28 dicembre

Alonso dice a Manuel che non si può seppellire Jana nella tomba dei De Lujan, ma che deve essere sepolta nella zona comune del cimitero. Manuel inizialmente si arrabbia, poi Maria lo convince che è la scelta più giusta, così non giacerà mai vicino a Cruz.

I De Lujan sono in grossi i guai, ma Leocadia sembra voler risolvere la situazione e lascia La Promessa per qualche giorno, con l'intenzione di incontrare un suo contatto che possa aiutarli.

Manuel resta chiuso nella camera della sua defunta moglie e non riesce ad allontanare la tristezza, non è più in sé, tanto che maltratta Teresa, che cercava soltanto di essere d'aiuto. Manuel capisce il suo errore, le chiede scusa e accetta di far liberare la camera di Jana dai suoi averi, per cercare di andare avanti.

Ramona è convinta che la scomparsa del dottor Gamarra sia legata alla morte di Jana e chiede a Curro di fare attenzione.

Sia Manuel che María sono sconvolti dalla morte di Jana. Il primo riprende in considerazione il progetto di andare in Italia, anche se da solo; la seconda vorrebbe soltanto piangere e nemmeno le parole di Padre Samuel le portano conforto.

Catalina chiede aiuto a Martina per risollevare l'economia de La Promessa. La famiglia riceve un sostegno monetario da Leocadia per coprire i pasti, ma per sopravvivere i De Lujan sono costretti a continuare a vendere, tra le altre cose, il palazzo di Cadice.

