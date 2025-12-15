Pinar Deniz (Ceylin) in Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 22 al 26 dicembre nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 22 al 26 dicembre

Ilgaz consegna a Goksu la pistola di Ceylin e le chiede di verificare se il proiettile è stato esploso con quell' arma, ricevendo conferma positiva dal medico legale.



Gli uomini di Kadir prelevano Osman, Cinar e Yekta senza alcun preavviso e li conducono dal

proprio capo. Kadir mostra ai tre uomini che ha catturato Can - il quale si stava nascondendo dopo aver giocato d'azzardo proprio nel locale di Kadir.



Nel frattempo, sul set di una serie televisiva, un attore si uccide: durante una scena con una pistola, l'attore preme il grilletto e si spara davvero. I principali sospettati risultano essere i protagonisti della serie.



Ceylin e Ilgaz ritrovano il filmato delle telecamere di sicurezza della facoltà dell'università dove studiavano Ceylin, Engin e Tulin. I filmati risalgono al giorno dell'omicidio di Servet.



Infine, continuano le indagini per scoprire chi ha ucciso Onur e sembra che l'assassino sia qualcuno della troupe. Ceylin è in ospedale e riceve la notizia che Tulin è morta perché è andata in shock anafilattico.

