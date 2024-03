Terra amara, le trame di domenica 24 marzo

Zuleyha smaschera Betul. Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Hilal Altınbilek (Züleyha) e Hülya Darcan (Lütfiye Duman) in Terra amara

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 22 marzo e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha smaschera Betul

Zuleyha organizza la proiezione di un film gratuito per gli abitanti di Cukurova, ma invece del film annunciato, viene proiettato un filmato che smaschera Betul.

Intanto, Colak, spinto da Sermin, decide di dare una lezione a Zuleyha per l'offesa che ha arrecato a Betul: si presenta alla villa con i suoi uomini e spara all'impazzata.

