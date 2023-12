Terra amara, le trame del 6 e 7 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Fikret e Zuleyha, Terra Amara

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara del 6 e 7 gennaio, in onda su Canale 5 e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Abdulkadir dispone l'uccisione di Azize temendo possa riconoscere Hakan, ma quest'ultimo scopre che Azize è demente e rinuncia a eliminare la nonnina.

A Cukurova cresce la fama di Mehemet proprietario del 25% delle quote dell'azienda Yaman che approfittando della misteriosa assenza di Demir pensa al controllo dell'intera azienda e del cuore di Zuleyha. Fekeli sospetta di Hakan e gli chiede un incontro.

Zuleyha organizza la cerimonia della circoncisione mentre crescono le voci che la vorrebbero oggetto di attenzioni inopportune da parte di Fikret trasferitosi temporaneamente a villa Yaman insieme a Fekeli Luftiye e Kerem Ali vista l'inagibilità della loro casa.

Hakan è stato invitato da Fekeli al Circolo per cenare con lui, Zuleyha, Betul e Fikret. Le condizioni sono quelle ideali per perpetrare la sua vendetta contro Fekeli, colpevole di aver ucciso suo fratello Erkan.

Il francobollo del pacco arrivato a Zuleyha da parte di Demir indica che è stato spedito dalla Siria, perciò Fikret parte con Cetin alla volta di Laudicea, dove chiede aiuto a Sahap, un amico di vecchia data.

Alla tenuta si svolgono i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Hakan chiede a Zuleyha di partecipare alle spese per la cerimonia. Lutfiye si rende disponibile per aiutare Saniye con la distribuzione degli abiti ai bambini, ma, quando arrivano alle baracche, le due donne vi trovano Sermin. Saniye, furiosa, confessa a Lutfiye le sue perplessità sugli intenti di Sermin.

Intanto, Betul fa in modo che l'azienda Yaman utilizzi i servizi dell'officina di Abdulkadir e cerca invano di instillare dubbi a Zuleyha sul conto di Ercan che, fidato impiegato, potrebbe ostacolare il suo operato.