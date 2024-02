Terra amara, il riassunto della settimana dal 5 al 10 febbraio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dal 5 al 10 febbraio su Canale 5, Hakan chiede a Zuleyha di sposarlo e decide di rivelarle la sua vera identità.

Mahmut dichiara di essere stato lui a sparare a Zuleyha e viene arrestato. Dopo il risveglio dal coma, Zuleyha e Mehmet si dichiarano amore eterno.

A Cukurova si scopre che Hakan Gumusoglu è uno dei principali trafficanti d'armi della Turchia. Zuleyha e Mehmet annunciano che si sposeranno.

Betul scopre da una foto la vera identità di Hakan Gumusoglu e tenta di prenderla ad Azize facendola cadere. Fikret annuncia di voler sposare Betul entro un mese.

Ekrem spiega a Zuleyha di avere acquistato un terreno degli Yaman da un uomo sconosciuto. Hakan sferra un pugno al Procuratore per farsi arrestare e indagare sul tentato omicidio di Zuleyha.

Fikret, dopo aver scoperto la truffa ordita da Betul, le restituisce la fede nuziale. Zuleyha caccia di casa Betul e Sermin.

Betul convince Abdulkadir ad acquistare la sua casa per evitare che Zuleyha possa pignorarla.

Abdulkadir fa avvelenare Mahmut per evitare che riveli ad Hakan chi è il mandante del tentato omicidio.

