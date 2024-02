Terra amara, il riassunto della settimana dal 29 gennaio al 3 febbraio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dal 29 gennaio al 3 febbraio su Canale 5, Lutfiye riceve una telefonata da Huseyin che le rivela che è stato Abdulkadir a uccidere Fekeli. All'improvviso arriva Vahap, che uccide Huseyin.

Vahap vuole uccidere anche Hakan, ma Abdulkadir lo ferma appena in tempo. Abdulkadir minaccia Betul e le intima di occuparsi di Lutfiye.

Fikret rivela a Cetin di essersi innamorato di Zuleyha. Nel frattempo, Cevdet li informa che qualcuno sta usando i camion dell'azienda Yaman per trasportare droga. In realtà è un piano di Vahap e Abdulkadir. Vahap riprende la scena e manipola il video in modo da far sembrare che sia Fikret il trafficante.

Mentre Lutfiye e Betul sono in giro a far compere per la proposta di Fikret, Abdulkadir rapisce le due donne e minaccia Lutfiye.

Hakan scopre il filmato di Vahap e si infuria con Abdulkadir.

Infine, viene organizzata una festa per il fidanzamento tra Fikret e Betul.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE