Terra amara, il riassunto della settimana dal 26 febbraio al 2 marzo

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dal 26 febbraio al 2 marzo su Canale 5, per proteggere la sua vera identità, Hakan finge che il ricatto di Betul sia una lettera d'amore di una donna conosciuta a Beirut.

Successivamente, con l'aiuto di Vahap, Hakan rapisce Betul, la quale viene intimidita dagli uomini di Gungor, una persona molto vicina a Hakan, affinché non riveli la vera identità di quest'ultimo.

Nel frattempo, Gaffur vince le elezioni contro Rasit e diventa il nuovo capo dei braccianti.

Betul viene citata in giudizio da Zuleyha, così, decide di chiedere una mano a Colak, il quale ha intenzione di farla diventare sua moglie.

Cetin e Fikret si introducono in casa di Vahap, dove scoprono un'inquietante collezione di effetti personali di Zuleyha.

Grazie alle informazioni di Vahap, Cetin e Fikret vanno a Beirut dove scoprono ufficialmente che Mehmet è Hakan Gumusoglu. In Libano, però, scoppia una guerra civile e vengono chiuse le frontiere, rendendo impossibile a Fikret e Cetin di tornare a Cukurova.

Colak chiede a Betul di scoprire l'offerta di Zuleyha per un'importante gara d'appalto. Tuttavia, anche Abdulkadir è interessato alla gara d'appalto e minaccia Betul per avere informazioni sull'offerta di Colak.

Su richiesta di Zuleyha, Hakan va a Beirut per cercare Fikret e Cetin. Durante gli scontri della guerra civile, Fikret rimane ferito, ma, all'improvviso, interviene Hakan.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e il giovedì alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.