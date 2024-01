Terra amara, il riassunto della settimana dal 22 al 28 gennaio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dal 22 al 28 gennaio su Canale 5, Abdulkadir invia al Procuratore la pistola usata per uccidere Umit, assieme a un biglietto che accusa Zuleyha. La voce si sparge per Cukurova e arriva alle orecchie di Gaffur, che si precipita a riferirlo a Zuleyha.

I gendarmi arrivano alla Villa e arrestano Zuleyha, ma Hakan ha provveduto a cancellare le impronte dall'arma e la donna viene lasciata libera.

Betul informa Fikret che Zuleyha ha accettato i 20 milioni di dollari offerti da Hakan, il quale non vuole nulla in cambio.

Nel frattempo, degli operai ritrovano il cadavere di Demir all'interno di un frigorifero. Il Procuratore informa Zuleyha della morte del marito e la donna ha un mancamento.

Dopo aver organizzato i funerali di Demir, Zuleyha e Hakan cenano insieme. L'uomo dichiara il suo amore a Zuleyha e la bacia.

A Cukurova arriva Vahap, il fratello di Abdulkadir, un uomo pericoloso e violento.

Betul chiede a Fikret se prova qualcosa per lei, ma l'uomo le dice di essere confuso sui suoi sentimenti. Betul non la prende bene e organizza una messa in scena per costringere Fikret a sposarla: sui giornali viene pubblicata una foto di loro due all'uscita di un albergo durante una finta operazione di polizia e la voce si sparge per Cukurova.

