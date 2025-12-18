Scopriamo cosa succederà venerdì 19 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 19 dicembre, il bottone trovato da Manuel nella mano di Jana risulta appartenere a una vestaglia della marchesa, alimentando i sospetti di Burdina su Cruz.
La famiglia resta sbalordita dalla notizia e, su ordine del sergente, la marchesa viene rinchiusa in una stanza per gli ospiti, mentre la Guardia Civile perquisisce la sua camera alla ricerca dell’arma del delitto.