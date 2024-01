Terra amara, il riassunto della settimana dal 15 al 21 gennaio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dal 15 al 21 gennaio su Canale 5, in macchina assieme a Hakan, Zuleyha ripensa ai soprusi subiti da Demir e all'improvviso scende dall'auto e getta via l'anello del matrimonio.

Abdulkadir scopre che Lutfiye e Saniye stanno andando a Isparta per indagare sulla morte di Fekeli. Così le raggiunge e le interrompe proprio quando stanno per scoprire un dettaglio fondamentale.

Nel frattempo, Zuleyha incontra Hulya, la sorella di Hakan, che le mostra le lettere scritte a Demir. Tornati a casa, Fikret si scaglia contro Zuleyha e Hakan, colpevoli di passare troppo tempo assieme.

Hakan ordina ad Abdulkadir di annullare il piano per affondare una nave dell'azienda Yaman, ma Abdulkadir lo ignora e l'imbarcazione viene distrutta.

Zuleyha decide di chiedere il divorzio da Demir e, per attirare la sua attenzione comunica la notizia ai giornali.

A una festa di fidanzamento, Hakan e Zuleyha ballano un lento insieme. Fikret assiste alla scena e decide di portare via dalla Villa Lutfiye e Kerem Ali. Mentre sta discutendo con Zuleyha della sua decisione, Leyla cade dal balcone.

Fortunatamente Leyla sta bene e Fikret e Zuleyha si riappacificano, sotto gli occhi di Betul, che appare gelosa del loro rapporto.

Abdulkadir fa una telefonata anonima al padre di Umit, dicendogli che in realtà sua figlia è stata uccisa. L'uomo ottiene la riesumazione del cadavere e le prove trovate conducono a Demir.

Zuleyha vorrebbe costituirsi e rivela a Lutfiye di essere stata lei a uccidere Umit.

Infine, Abdulkadir scopre che Hakan vuole regalare venti milioni di dollari a Zuleyha per ripagare un debito. Tuttavia, Abdulkadir è in possesso della pistola usata da Zuleyha per uccidere Umit e ricatta Hakan.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE