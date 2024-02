Terra amara, il riassunto della settimana dal 12 al 17 febbraio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dal 12 al 17 febbraio su Canale 5, Colak, un vecchio signore di Cukurova, esce di prigione dopo 18 anni ed è deciso a riprendersi i territori ora di proprietà degli Yaman.

Betul vuole rubare a Vahap il filmato fatto a Fikret per vendicarsi consegnandolo al Procuratore. Così, seduce Vahap e gli mette un sonnifero nel bicchiere.

Saniye e Gulten sorprendono Colak e i suoi uomini in un terreno degli Yaman e Saniye affronta Colak senza mostrare timore di fronte alle minacce dell'uomo.

Nel frattempo, il Procuratore arresta Fikret, che però convince le autorità della sua versione e del fatto che il filmato è stato montato al contrario e viene scagionato.

Lutfiye scopre che Zuleyha sta per sposare Hakan-Mehmet, così decide di raccontarle che Fekeli è stato ucciso da Abdulkadir. Preoccupata che il suo futuro sposo possa centrare con l'omicidio di Fekeli, Zuleyha annulla le nozze.

Gulten e Saniye devono sostituire una ruota all'auto. Nel momento in cui sono in mezzo alla strada, un auto con a bordo Colak e suo figlio le investe. Saniye muore sul colpo, mentre Gulten viene trasportata in ospedale, ma anche lei non sopravvive.

Colak inizia a minacciare i cittadini di Cukurova, così Hakan-Mehmet e Fikret decidono di affrontarlo.

Infine, Lutfiye scopre che Abdulkadir ha affittato la casa vicino a Villa Yaman a Sermin e Betul. Mentre ne parla con Zuleyha, Fikret ascolta la loro conversazione e scopre anche lui la verità sulla morte di Fekeli.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e il giovedì alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE