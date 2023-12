Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dall'11 al 17 dicembre su Canale 5, gli uomini di Demir trovano Umit e l'uomo ingaggia un medico per interrompere la sua gravidanza.

Nel frattempo, Sevda chiede dei soldi e un'auto a Demir, ricattandolo di raccontare dell'omicidio commesso da lei e Zuleyha. Costretto a cedere al ricatto, Demir si reca all'appuntamento con Sevda.

Kerem Ali finisce in ospedale in gravi condizioni per la meningite, ma i medici riescono a salvarlo.

Umit rivela a Sevda di non essere incinta. Umit vuole uccidere Demir, ma Sevda si frappone tra i due. Umit spara a Sevda uccidendola.

Fekeli si distrae alla guida e investe un uomo uccidendolo. Cetin, per garantire un futuro e una famiglia a Kerem Alì, decide di addossarsi la responsabilità dell'incidente e viene arrestato.

Demir seppellisce segretamente il corpo di Sevda. Umit torna alla villa e minaccia di accusare Demir dell'omicidio di Sevda. Demir dovrà ospitarla fino alla nascita del bambino.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE