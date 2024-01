Il racconto in breve di quanto accaduto durante gli episodi in onda giovedì 11 gennaio in prima serata su Canale 5

Nell'ultima puntata della soap opera turca Terra Amara, in onda giovedì 11 gennaio in prima serata su Canale 5, Fekeli viene fermato da un ragazzo che chiede aiuto: sua madre sta molto male, ma la sua auto si è rotta e non sa come portarla in ospedale.

In realtà, si tratta di una trappola ordita da Abdulkadir. Fekeli viene aggredito alle spalle da un uomo che gli provoca un infarto piantandogli una siringa nel collo, uccidendolo.

Gaffur e Rasit trovano Fekeli morto all'interno della sua macchina.

Hakan e Zuleyha convincono il procuratore a scarcerare Fikret e Zuleyha gli comunica che lo zio è morto.

A Cukurova vengono organizzati i funerali di Fekeli, dichiarato morto in seguito a un infarto.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi serali dell'11 gennaio e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE