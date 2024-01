Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda domenica 28 gennaio in prima serata su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda domenica 28 gennaio, a Cukurova arriva il fratello di Abdulkadir, Vahap, un uomo violento di cui Hakan si fida poco.

Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti. Approfittando del cancello aperto, Adnan esce per giocare con uno dei bambini e riparte con i venditori.

Hakan riesce a ritrovare Adnan in un campo rom e lo riporta a casa da Zuleyha.

Infine, sui giornali viene pubblicata una foto che ritrae Fikret e Betul all'uscita di un albergo. La notizia di una relazione clandestina tra i due fa il giro di Cukurova, ma, in realtà, è tutto un piano di Sermin e Betul per far sì che Fikret sposi la ragazza.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 28 gennaio in prima serata e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica e il giovedì alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE