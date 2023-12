Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda lunedì 18 dicembre su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda lunedì 18 dicembre, Demir assegna a Betul il ruolo di responsabile dell'azienda Yaman, ignorando la vendetta che la donna medita nei confronti di Adnan Yaman.

Betul crede che Adnan Yaman si sia appropriato dell'azienda che in realtà è stata fondata da suo nonno Serafettin insieme al padre di Demir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 14 dicembre e le reazioni degli spettatori su X.