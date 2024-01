Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda domenica 31 dicembre su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda domenica 31 dicembre su Canale 5, Zuleyha continua a soffrire per la scomparsa di Demir, di cui ancora non c'è alcuna traccia.

Lutfiye, allora, le consiglia di tornare a lavorare in azienda, così da riuscire a distrarsi.

Hakan si presenta in ufficio da Zuleyha usando un nome falso e le rivela di essere proprietario di alcune quote.

Sermin e Lutfiye hanno un acceso litigio. Infine, Hakan, per guadagnarsi la fiducia di Zuleyha, le consegna la sua firma sociale. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 31 dicembre.

