Nell'episodio di Terra amara andata in onda nel pomeriggio di domenica 24 marzo su Canale 5, Zuleyha organizza la proiezione di un film, evento gratuito e aperto a tutti gli abitanti di Cukurova, ma, invece della pellicola annunciata, sullo schermo viene proiettato un filmato che incastra pubblicamente Betul. La donna si si dispera e Sermin la incolpa di aver sottovalutato le capacità di Zuleyha. Per vendicarsi, Colak si presenta alla villa con i suoi uomini e spara all'impazzata finché Fikret non riesce a fermarlo. Arrivata in ospedale per accertarsi delle condizioni del signor Sadi, Zuleyha scopre da Gungor la verità su Hakan. Nonostante ciò, la donna sembra non volerne più sapere niente. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 24 marzo. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

