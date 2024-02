Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda sabato 24 febbraio su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda sabato 24 febbraio su Canale 5, Vahap importuna Zuleyha rivelandole di essersi introdotto nella villa.

Hakan picchia Vahap dopo che Zuleyha gli ha raccontato quanto accaduto.

Betul decide di ricattare Hakan con la foto che lo ritrae accanto a Demir. Hakan riceve quindi la lettera anonima di Betul.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 24 febbraio.

Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e il giovedì in prima serata su Canale 5. Tutte le puntate sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

