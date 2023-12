Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda domenica 24 dicembre su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda domenica 24 dicembre su Canale 5, con la complicità di Cumali, Umit rapisce Adnan e dice a Zuleyha di incontrarsi. Una volta arrivata sul luogo dell'incontro, Zuleyha spara e uccide Umit.

Zuleyha riferisce a Fikret e Fekeli quanto è accaduto, ma, tornati sul posto, scoprono che sia il corpo che la pistola sono spariti.

Il corpo di Umit insieme alla pistola di Zuleyha sono stati presi da Abdulkadir e Hakan che intendono sfruttare la situazione per tenere sotto ricatto Zuleyha.

Nel frattempo, Hakan sembra aver messo gli occhi su Zuleyha. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 24 dicembre. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE