Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio in onda sabato 23 dicembre su Canale 5

Nell'ultimo episodio della soap opera turca Terra Amara, in onda sabato 23 dicembre, Fikret intuisce che il nemico di Demir e responsabile dell'attacco alla tenuta è Hakan Gumusoglu.

Hakan è il fratello dell'uomo che Fekeli ha investito ed ex-socio di Demir e compagno di universita'.

A Smirne, Abdulkadir informa telefonicamente Hakan della morte del fratello.

Zuleyha attende invano notizie da Demir. La donna non sa se Demir sia vivo o morto.

Saniye e Gaffur vigilano su Uzum, ancora in coma, e cercano di farsi forza a vicenda.

Hakan decide di trasferirsi a Cukurova per vendicare il fratello Erkan. Umit è convinta che la scomparsa di Demir sia un piano per sbarazzarsi di lei. Provata dal dolore, Zuleyha cede alla rabbia contro Umit.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 23 dicembre. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE