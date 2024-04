Nell'episodio di Terra amara andata in onda in prima serata venerdì 19 aprile su Canale 5, Lutfiye organizza una cena per far conoscere Zeynep a Fikret.

Lutfiye tarda ad arrivare al matrimonio di Zuleyha e Hakan. Colak viene arrestato in quanto sospettato per essere responsabile della sparizione di Lutfiye.

In realtà, Lutfiye è stata fermata da Vahap che, in fuga dalla gendarmeria, le ha rubato l'auto. Infine, Hakan e Zuleyha si sposano.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 19 aprile. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE