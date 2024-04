Nell'episodio di Terra amara andata in onda in prima serata venerdì 12 aprile su Canale 5, Abdulkadir minaccia Betul dopo il matrimonio con Colak.

Vahap caccia Sermin e Betul fuori di casa per conto di Abdulkadir.

Lutfiye si presenta al ristorante di Colak con un ordine di demolizione.

Fikret invita a cena Zuleyha per chiederle di sposarla. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 12 aprile. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

