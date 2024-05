Nell'episodio di Terra amara andata in onda venerdì 10 maggio in prima serata su Canale 5, Fikret scopre che Abdulkadir è fuggito e i suoi sospetti ricadono su Hakan. Abdulkadir e Vahap sono nascosti tra le montagne di Cukurova.

Betul assolda alcuni scagnozzi per rapire Colak. La donna spiega il suo piano a sua madre Sermin: Betul vuole uccidere Zuleyha con la pistola di Colak.

Cetin decide di accompagnare Zuleyha nel bosco mandando in fumo il piano di Betul. Tornando verso la villa, Zuleyha e Cetin incontrano Colak che è riuscito a fuggire.

Un uomo spara a Colak, ma Zuleyha non interviene dopo l'accaduto.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 10 maggio. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

